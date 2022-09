Bologna, Mihajlovic: “Usciremo da questa situazione. Voglio squadra disperata per vincere”

Il tecnico verso la gara contro lo Spezia in campionato.

Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che ha parlato in conferenza stampa ai media presenti. Un primo passaggio del mister è stato sullo sfogo di sua figlia che sui social ha lamentato diversi messaggi e insulti ai danni appunto del padre: "Io ho saputo di tutto ieri. Ad ogni modo lei è intervenuta nei confronti di quei commenti che non centravano niente con il calcio. Ai figli può fare male leggere cose così cattive sui propri genitori, ma io sono abituato e soprattutto non li leggo nemmeno perché non ho i social. I miei figli si dovranno abituare che la vita è anche questo".

Tornando al calcio e all'avvio deludente fin qui del Bologna: "Io sono il primo responsabile di quello che succede, visto che alleno io i ragazzi e li metto in campo io. Ai ragazzi voglio molto bene, perché per le tante cose che abbiamo passato insieme si sono dimostrati prima uomini poi calciatori. Sono e siamo convinti che usciremo da questa situazione, perché vedo la voglia dei ragazzi di vincere. Se però dovete criticare qualcuno e trovare un colpevole, criticate me. Sono comunque convinto che si sistemerà tutto. In tutte e tre le partite siamo andati in vantaggio, quindi dobbiamo continuare su questa strada ed essere più cinici e disperati".

Ancora sulle sfide giocate: "Per quanto riguarda le prime partite, siamo l'unica squadra che abbiamo incontrato Lazio e Milan fuori casa. Se dobbiamo essere sinceri, dovremmo parlare solo della partita con il Verona e quella con la Salernitana. Siamo solo all'inizio, c'è tutto il tempo per recuperare, ma sappiamo di dover cambiare marcia e risalire". Sulla gara con lo Spezia: "Quello di vedere una squadra disperata che cerca di vincere e trovare i punti: in Italia funziona così, bastano quattro partite e si parla già di crisi".