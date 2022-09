Bologna-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45.

Ultimi due posticipi per la quarta giornata di Serie A. Questa sera giovedì 1 settembre si gioca anche Bologna-Salernitana. Le due squadre, allenate rispettivamente da Mihajlovic e Nicola, proveranno a trovare i tre punti senza esclusione di colpi.

Bologna-Salernitana, le ultime

Padroni di casa del Bologna reduci dalla sconfitta a San Siro contro il Milan, ospiti dalla bella vittoria per 4-0 contro la Sampdoria. Umori diversi ma stessa voglia di vincere. I felsinei di Mihajlovic sono a caccia della prima vittoria stagione e farlo in casa sarebbe la cosa migliore per "iniziare" a tutti gli effetti la stagione.

A guidare i rispettivi attacchi delle squadre saranno Arnautovic per i rossoblù e per Bonazzoli con Dia per la Salernitana.

Probabili formazioni e dove vederla

Bologna-Salernitana si disputerà, come detto, questa sera giovedì 1 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle 20.45.

Il posticipo della quarta giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il match tra Bologna-Salernitana sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Anche in streaming sarà possibile vedere la gara con DAZN e con Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; De Silvestri, Schouten, Aebischer, Lykogiannis; Ferguson, Orsolini; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.