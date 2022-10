Bologna-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la nona giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Bologna-Sampdoria si gioca questa sera, sabato 8 ottobre 2022 alle ore 20:45 per la nona giornata di Serie A. Padroni di casa alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta dell'ultimo turno, ospiti con la voglia di "iniziare" per davvero la stagione e con entusiasmo ritrovato grazie all'arrivo del neo mister Stankovic.

Bologna-Sampdoria, le ultime

Bologna con Thiago Motta reduce da due k.o. di fila. Sarà Arnautovic a guidare l'attacco rossoblù alla ricerca di gol e vittoria. Ospiti con Stankovic alla prima alla guida della Sampdoria. Dovrebbe toccare ancora a Caputo in attacco con Djuricic, Sabiri e Gabbiadini che agiranno alle sue spalle.

Probabili formazioni e dove vederla

Bologna-Sampdoria si disputerà la sera di sabato 8 ottobre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara casa appunto del Bologna. Calcio d'inizio previsto per le 20:45.

Per chi volesse vedere la sfida odierna tra le due squadre ci saranno svariate possibilità. La gara verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'anticipo serale del sabato di campionato tra Bologna-Sampdoria sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

In streaming ovviamente sarà possibile vedere il match con DAZN e con Sky Go. Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro, Posch, Lykogiannis; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Arnautovic.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.