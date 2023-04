Bologna, T. Motta: “Sono contento della prestazione dei ragazzi”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta ha commentato così il pareggio di oggi contro la Juventus: “Dopo il nostro vantaggio la Juventus ha creato, e noi ci siamo allungati un po’ troppo lasciando campo ai loro giocatori che sono molto pericolosi. Bisogna scegliere meglio i tempi della pressione, non lo si può fare sempre. Mentre nel secondo tempo la nostra gestione della palla è stata ottima, e siamo stati più compatti vincendo molte seconde palle. Sono contento della prestazione dei ragazzi, hanno dato tutto quel che avevano dentro, vedere questo Bologna è una bella soddisfazione per noi e per tutti i nostri tifosi. Joshua è entrato bene, l’ho inserito perché credevo fosse il momento di spingere, noi vogliamo sempre attaccare, giocare a calcio, la nostra gente giustamente ce lo chiede”.