Bologna, Thiago Motta: “Difficile digerire una sconfitta del genere”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha commentato così al termine della gara la sconfitta di Roma: “Credo che abbiamo fatto una buona partita, sono molto contento in particolare del secondo tempo. Difficile digerire una sconfitta del genere, bisogna respirare e prenderla con calma, ma perdere per due episodi dubbi in area di rigore dà fastidio. Su Dybala non è fallo, è lui che va a cercare il contatto col mio difensore, mentre su Ferguson è rigore sempre. Il calcio è sempre fermo alle vecchie abitudini, gli episodi di oggi li abbiamo visti tutti ma non l’arbitro. Speravo non capitasse più dopo la questione di San Siro con Lautaro Martinez. Comunque mi tengo stretto lo spirito della mia squadra di oggi”.