Bologna, Thiago Motta: “Pari contro Milan giusto. Tocco braccio non è rigore”

Dopo il pari contro il Milan, le dichiarazioni del tecnico del Bologna Thiago Motta: “Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo e abbiamo avuto difficoltà, nella ripresa siamo andati meglio alzando le nostre linee di gioco e andando a competere meglio contro una squadra forte come il Milan. Credo che il pari sia giusto. Sono orgoglioso di vedere quasi 30000 persone allo stadio, devo ringraziarli per la spinta che ci danno, hanno contribuito in modo fondamentale al risultato. Sono molto stupito di sentir dire che ci sono due rigori per il Milan, perché non è assolutamente così: il braccio di Lucumi era esattamente nel posto in cui doveva essere per mantenere l’equilibrio. E se quello su Rebic di Soumaoro è un fallo da rigore, è meglio se parliamo di qualcos’altro”.