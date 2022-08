Bologna, tifoso aggredito a Crotone: Mihajlovic gli manda un messaggio

Tutta Bologna in ansia per le sorti di Davide Ferrerio, tifoso rossoblu' che ieri è stato aggredito a Crotone all’incrocio tra Vittorio Veneto e via dei Mille. Di origini crotonesi, ma residenze con la sua famiglia a Bologna, è stato colpito prima con una ginocchiata sullo stomaco e poi con un pugno sul viso. Come riporta Corriere.it, in seguito alla colluttazione, gli uomini della volante e della squadra mobile della questura di Crotone sono giunti subito sul posto e hanno trovato il ragazzo agonizzante per terra e privo di sensi. Il giovane è stato subito soccorso dall’ambulanza, che lo ha portato prima all’ospedale di Crotone in codice rosso per trauma cranico e poi, con il peggiorare delle condizioni (il ragazzo presentava «coma da cerebrazione»), è stato trasferito a Catanzaro dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo è stato intubato, è in terapia intensiva e le sue condizioni restano critiche. Davide sarebbe rientrato a Bologna con la sua famiglia proprio domenica 21 agosto, giorno della prima partita in casa dei rossoblù contro il Verona.