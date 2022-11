Tutto pronto allo stadio Dall'Ara per la sfida delle 12:30 fra Bologna e Torino , match valido per la 13^ giornata di campionato. Nessuna sorpresa nelle formazioni del lunch match di oggi 6 novembre 2022, con Thiago Motta, allenatore dei rossoblù, e Ivan Juric, mister granata, che rispettano le indicazioni della vigilia.

Bologna-Torino, le formazioni ufficiali

13 punti per i padroni di casa che scendono in campo con Aebischer, Dominguez e Barrow alle spalle dell'unica punta Arnautovic. Sempre nel Bologna, ecco Medel con Ferguson in mezzo al campo e la roccia Skorupski tra i pali. Nel Torino, 17 lunghezze in classifica fino ad oggi, Juric si affida a Vlasic e Miranchuk a sostegno dell'unico attaccante Pellegri.