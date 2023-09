Bologna, tutti contro gli arbitri tranne Saputo. Che ricorda una storia del 2015

Tutti tranne il presidente Joey Saputo. Come riporta il Corriere dello Sport, il numero uno dei rossoblù è rimasto in silenzio di fronte alle telecamere, ma chi era con lui ha assicurato che fosse infuriato per la condotta arbitrale. Il motivo del silenzio mediatico sono da rintracciare, come spiega il quotidiano, in un episodio del 2015. Un precedente che è ben presente nella memoria di Joey Saputo che in quell'occasione fu pesantemente multato dopo aver tuonato contro gli arbitri in seguito a una gara di MLS contro il Montreal Impact. Lui e i suoi uomini Adam Braz e Nick De Santis si sfogarono contro gli arbitri e pagarono caro.