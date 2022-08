Bologna-Verona, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per la seconda giornata alle 20:45.

Bologna-Verona in campo oggi, domenica 21 agosto 2022 alle ore 20,45. Le due squadre si affronteranno per la seconda giornata di Serie A. Dopo l'amaro debutto per entrambe le squadre. gli uomini di Mihajlovic e quelli di Cioffi proveranno a strappare i primi punti della nuova stagione.

Bologna-Verona, le ultime

Squadre desiderose di mettere in classifica i primi punti della stagione. Il Bologna ha perso all'esordio contro la Lazio mentre il Verona ha subito una goleada dal Napoli. Staremo a vedere come reagiranno le due formazioni che saranno trascinate da Arnautovic, per quanto riguarda i rossoblù, e dal tandem Lasagna-Henry, per quanto riguarda gli ospiti. Proprio per l'Hellas sarà una sfida importante doppiamente in quanto già si rumoreggia sul possibile esonero di mister Cioffi.

Probabili formazioni e dove vederla

Bologna-Verona si disputerà la sera di domenica 21 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

La gara di Serie A tra rossoblù e veronesi potrà essere seguita in diretta televisiva attraverso diverse modalità. Il match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il confronto Bologna-Verona sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l'app DAZN, disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà trasmessa anche in streaming. Saranno ancora DAZN e Sky, quest'ultimo con Sky Go a dare modo agli utenti di vedere la gara anche con dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet. Il match di campionato sarà visibile anche con NOW.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Schouten, Nico Domínguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.