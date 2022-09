Boniek: “Juventus non può giocare solo in contropiede. Su Milik e Vlahovic…”

ROMA E CAMPIONATO - Parlando del k.o. della Roma contro l'Udinese, Boniek ha detto: "Meglio perdere una volta 4-0 che quattro volte 1-0. E' stata una partita strana contro una squadra in salute. Sono stati un po' aiutati dagli errori individuali della Roma. Quando regali tre gol per tuoi errori è inutile attendere un risultato positivo. L'Udinese ha ampiamente meritato la vittoria". Sulla classifica di Serie A: "C'è una bella ammucchiata in avanti. ci sono squadre che giocano bene e altre che soffrono per il gioco espresso come la Juventus".

JUVENTUS - Proprio sulla Juventus e sul gioco espresso anche contro la Fiorentina: "Milik titolare e Vlahovic in panchina? La mia opinione è che Milik è un giocatore che sa fare gol, ha segnato sempre ovunque anche quando ha giocato poco. Per trovare la forma deve giocare, se gioca a sprazzi non sarà mai in condizione. Secondo me qualsiasi squadra può giocare con due centravanti, basta che il gioco sia supportato in tal senso. La Juventus gioca in modo strano, non hanno mai comandato il gioco. Sfrutta i suoi uomini e le qualità individuali ma deve cambiare il modo di gestire la partita. Non si può giocare solo in contropiede con una rosa di giocatori di questo tipo".