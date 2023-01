Boniek non fa sconti alla Juventus: “Aveva fortuna. Col Napoli sottomessa”

Sono davvero stati tantissimi i commenti dopo il big match di Serie A andato in scena ieri tra Napoli e Juventus e che ha visto i partenopei avere la meglio per 5-1 dopo una prova eccezionale. Elogi per gli azzurri di Spalletti e, come era prevedibile, tantissime critiche per i bianconeri di Allegri. Spiccano, in modo particolare, le parole di Zibi Boniek, che tramite i propri canali social, ha commentato il sonoro k.o. della Vecchia Signora.