Boniek: “Roma con Dybala nelle cinque per lo scudetto”

La Joya potrebbe essere uno di quei giocatori in grado di far fare lo step successivo alla squadra di José Mourinho, non solo per un ipotetico piazzamento in Champions League ma anche per dare battaglia per traguardi più importanti: "Era già una delle squadre migliori in Italia. Secondo me è nel club delle cinque, con Milan, Inter, Juventus e Napoli", ha detto Boniek facendo riferimento alla forza della Roma dopo l'arrivo di Dybala. "In teoria manca ancora un centrocampista, ma una squadra si costruisce, non si raccatta in giro a forza di acquisti. Io penso che nella rosa ci siano già gli elementi per fare bene", le sue dichiarazioni sulla corsa Scudetto del 2022-23.