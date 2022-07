Boniek: “Serie A campionato più competitivo. Ma c’è una cosa che fa la differenza”

Poi sulla Juventus: "Non mi piaceva usasse i dirigenti per vincere le partite"

Intervista a Il Messaggero per Zibi Boniek che ha avuto modo di affrontare diversi temi legati all'attualità del calcio e non solo. Oltre alle argomentazioni sulla Nazionale, ecco un parere sul campionato di Serie A e poi un passaggio sulla Juventus.

JUVENTUS - "Io ho parlato male della Juventus rinnegando miei anni bianconeri? Falso. Mai parlato male della Juve, anche a loro chiedo: portatemi un articolo o una registrazione in cui lo faccio. Ho fatto delle critiche, anzi, constatazioni: ho detto che non mi piaceva che la Juve usasse i propri dirigenti per vincere le partite. E lo confermo. Ma Andrea Agnelli si è fatto influenzare da certi balordi, mi hanno negato la stella".