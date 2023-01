Boniek sicuro: “Napoli-Juventus vale mezzo scudetto”

Nel weekend andrà in scena la sfida del Maradona che potrebbe chiudere, forse definitivamente, i giochi per il titolo o, in caso di k.o. dei partenopei, riaprire clamorosamente tutto. "Napoli-Juve sarà fondamentale perché i bianconeri sono ad una distanza tale da poter sperare ancora. Ma un'eventuale vittoria del Napoli taglierebbe le gambe alla Juve in ottica scudetto", ha detto Boniek.