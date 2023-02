Braida sicuro: “Kvaratskhelia farà carriera di Kakà e Shevchenko”

Ariedo Braida , dirigente della Cremonese , ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista della partita della sua squadra contro il Napoli . Non solo un pronostico sull'assegnazione dello scudetto ma anche un parere, decisamente da esperto, riguardo il futuro del georgiano Kvaratskhelia, vero colpo della squadra di De Laurentiis e Spalletti.

Non mancano parole d'elogio per Kvaratskhelia vera rivelazione della formazione di Luciano Spalletti: "Lui come Kakà? Può fare una carriera come la fece Kakà, ma anche come la fece Shevchenko. Lui sa saltare l’uomo e nel calcio moderno è la cosa più importante".