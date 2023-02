Brehme: “Inter, per lo scudetto ci credo. Skriniar? Io sarei rimasto a vita”

Intervistato da L'Interista, Andreas Brehme , storico ex calciatore anche nerazzurro, ha avuto modo di affrontare diverse tematiche legate all'attualità calcistica dell' Inter . Dal derby di questo weekend fino allo scudetto e la situazione Skriniar, ormai ceduto al Psg ma che andrà via solo a fine stagione.

Sul momento dell'Inter e in vista del derby col Milan e la sua importanza: "L'Inter ora sta rincorrendo e contro l'Atalanta in Coppa Italia ha giocato molto bene. Sono ottimista per domenica sera, penso che i nerazzurri possano fare bene. Per quanto riguarda la lotta Scudetto, realisticamente il Napoli ha buone possibilità di vincerlo, avendo ben 13 punti di vantaggio, che sono tanti. Però nel calcio tutto è possibile e io continuo a sperare che la mia Inter possa farcela".