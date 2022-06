Bremer conferma l’addio al Torino: “Non credo rimarrò la prossima stagione”

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha parlato dal Brasile, ospite della trasmissione televisiva Resenha ESPN dove si è raccontato parlando anche del suo futuro. Importanti le parole in chiave prossima stagione considerando anche i recenti rumors di mercato che lo vorrebbero ormai prossimo all'addio ai Granata per una nuova esperienza, probabilmente ancora in Italia, all'Inter.