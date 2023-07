Brozovic: “Grazie di tutto Milano, tifosi unici che porterò sempre nel cuore”

"Nessuno merita di vincere come voi, vi porterò sempre nel mio cuore" un estratto del commovente messaggio di Brozovic, prossimo al trasferimento in Arabia

Dopo il passaggio all'Al Nassr, Marcelo Brozovic ha postato un messaggio indirizzato ai tifosi. Una telenovela che è durata più di qualche settimana ma che ha comunque visto il centrocampista lasciare l'Inter non con poca angoscia. Lo dimostra anche l'ultimo messaggio condiviso dal calciatore tramite profili social, dove saluta una volta per tutte i tifosi: "Un grande grazie Milano, per aver fatto parte della vita della mia famiglia e anche all'Inter e, soprattutto, ai suoi tifosi! Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi, merita di vincere sempre". Dalla cessione del croato il club nerazzurro guadagna 18 milioni di euro per il cartellino, oltre a liberare un peso importante a bilancio.