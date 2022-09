Brozovic nel finale fa sorridere l’Inter che piega il Torino

Con un gol di Brozovic al 90' l'Inter ha avuto la meglio sul Torino tornando alla vittoria dopo due ko in campionato. Primo tempo addirittura senza tiri in porta per la squadra di Inzaghi, l’unica occasione è per Vlasic fermato da Handanovic. Il portiere interista protagonista anche nella ripresa, su Ricardo Rodriguez, Sanabria e ancora sullo scatenato Vlasic. A 1’ dalla fine decide un tocco morbido di Brozovic, nerazzurri momentaneamente terzi in classifica.