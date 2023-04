Brutte notizie Milan, infortunato Pobega in allenamento

Il centrocampista ha accusato un infortunio in allenamento. Non sarà a disposizione contro il Lecce

Tommaso Pobega non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la prossima sfida contro il Lecce, causa infortunio. Il centrocampista sarebbe stato protagonista di uno scontro particolarmente doloroso in allenamento, uscendone addirittura con una frattura costale composta. Un nuovo problema per il tecnico del Milan Pioli per la gara di domani alle ore 18:00 contro i pugliesi che hanno bisogno di punti come del resto i meneghini.