Buffon e la penalizzazione Juventus: “E se l’antipotere volesse battere il potere?”

Attualmente al Parma ma legato ai colori bianconeri, il portiere ha parlato a La Stampa: "Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover per forza andare in Champions o rimanere accanto al Napoli", ha spiegato Buffon sugli obiettivi dei calciatori bianconeri e il loro stato d'animo in questa seconda parte di stagione dopo il -15 subito in classifica.