Buffon: “Scudetto? Rimonta Inter possibile ma se il Napoli continua così…”

Il portiere ex Juventus, ora al Parma , si è espresso positivamente sulla possibilità di vedere i nerazzurri rimontare ma è stato allo stesso tempo concreto e realista anche sul fatto che il Napol, ad oggi, pare davvero inarrestabile.

LOTTA - "Lotta scudetto e rimonta Inter? Tutto è possibile, nel calcio come nella vita. E io l’ho sperimentato sulla mia pelle quando con la Juve abbiamo fatto quella stupenda rimonta nel 2016. Siamo partiti da -11, avevamo tante squadre davanti, ma ce l’abbiamo fatta grazie a un gruppo eccezionale. A proposito di questo campionato e della possibile rimonta dell’Inter va detto che, se il Napoli dovesse tenere questa forma fisica, questa convinzione e questa qualità di gioco, non ce ne sarebbe per nessuno", il parere di Buffon. Solo il campo dirà cosa accadrà da qui alla fine del torneo.