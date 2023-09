Cade il Napoli al Maradona contro la Lazio. Atalanta travolge il Monza

Nelle due partite di Serie A giocate in serata vittoria della Lazio a Napoli e dell'Atalanta sul Monza. Per i campani è il primo ko stagionale. Alla mezz'ora sblocca Luis Alberto di tacco, ma immediato arriva il pareggio grazie a un tiro deviato di Zielinski. A inizio ripresa Kamada riporta avanti i biancocelesti, poi segnano Zaccagni e Guendouzi ma il Var li annulla entrambi per offside. A Bergamo la squadra di Gasperini gioca una gara di sostanza e qualità, riscatta la sconfitta di Frosinone e batte il Monza 3-0. L'Atalanta accelera nella seconda metà del primo tempo: Ederson raccoglie in area e porta in vantaggio la Dea. Sul finire di primo tempo Scamacca raccoglie un cross di Ruggeri e, di testa, batte Di Gregorio. Nella ripresa, il Monza ci prova ma l'Atalanta segna ancora: ancora con Scamacca con un tiro da fuori. L'Atalanta sale a 6, il Monza resta a 3