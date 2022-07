Cairo non fa sconti per Bremer: “Serve un’offerta adeguata, il prezzo c’è”

Gleison Bremer è uno dei difensori più cercato in questa sessione di calciomercato estivo. Dopo aver fatto una grande stagione al Torino ed essere stato eletto miglior difensore del campionato, il brasiliano dovrebbe lasciare i granata. Bremer infatti ha espresso la volontà di giocare in Champions e ha firmato il rinnovo a febbraio anche forte della parola data dal presidente Urbano Cairo . Proprio il numero uno dei granata ha parlato proprio del futuro del difensore, fissando le condizioni per la sua cessione. Queste le sue parole durante la presentazione dei palinsesti di La7:

"Il prezzo c'è- Sono in buonissimi rapporti con il suo procuratore e l'ho visto anche ieri. Bremer è un ragazzo straordinario e gli ho detto che al momento dell'offerta adeguata l'avrei venduto e non fatto cose esagerate. Però se con tutto il rispetto per Skriniar ci sono offerte di 70 milioni, per lui che ha due anni più di Bremer - ha aggiunto - allora credo che Bremer valga più dei numeri che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo, ma non gli ho promesso di mandarlo di qua o di là".