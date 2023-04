Candreva beffa l’Inter con un eurocross e la Salernitana pareggia al 90′

Sesta partita senza vittoria per l'Inter che a Salerno è stata beffata al 90' con un gol rocambolesco di Candreva che pareggia 1-1. L’Inter era passata in vantaggio dopo appena 6’ con Gosens, su assist di testa di Lukaku, ma poi non riesce a chiuderla: Ochoa decisivo in più occasioni, Barella prende un palo, Lukaku la traversa con un colpo di testa ravvicinato. Un legno anche per la Salernitana, traversa di Dia. Ora i nerazzurri non vincono in campionato da 4 turni.