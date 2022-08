Candreva: “Sampdoria ho dato tutto. A Salerno con entusiasmo”

A SALERNO - Sui canali ufficiali della Salernitana arrivano le primissime parole di Candreva: "Sono molto contento di essere arrivato qui a Salerno. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi. Appena arrivato ho avuto subito sensazioni positive. Sarà un campionato diverso dal solito, dobbiamo pensare partita dopo partita e arrivare alla sosta nel migliore dei modi", il commento dell'esterno. "Non ho esitato a rispondere subito presente, per la voglia, per l'entusiasmo e il per il progetto. Sono qui per continuare il grande lavoro che hanno fatto i miei nuovi compagni l'anno scorso. C'è voglia di dare continuità. Vengo con grande entusiasmo e voglia di fare bene. Il mio obiettivo personale è aiutare la squadra a ripetersi e a fare bene". Una passaggio anche su Ribery: "Un grande calciatore e grande persona anche se non lo conosco personalmente, non ha bisogno di presentazioni. È un esempio per tutti noi. È venuto a Salerno e si è messo a disposizione, un punto di riferimento. Roma? Il campionato di Serie A è difficile, tutte le gare sono complicate. Bisogna affrontarle tutte nel migliore dei modi e con la giusta determinazione e con umiltà. Non vedo l'ora di abbracciare i tifosi e di iniziare questa nuova avventura".