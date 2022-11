Candreva: “Via dalla Sampdoria? Chiedete a Giampaolo perché…”

Parla l'esterno ex blucerchiato che ha detto addio a Genova per andare alla Salernitana.

Un gol da ex alla Lazio nell'ultimo match vinto dalla sua Salernitana in campionato. Ma anche tante altre dichiarazioni a DAZN, nel corso di Supertele, da parte di Antonio Candreva . L'esterno ha parlato della sua nuova esperienza dopo quella alla Sampdoria e, appunto, anche dell'addio al club blucerchiato.

SALERNITANA - "A Salerno si respira una bella atmosfera grazie ai tifosi. Qui si vive il calcio tutto il giorno ed a tutte le ore e c’è una passione incredibile verso questa squadra e questa maglia. In trasferta abbiamo spesso la sensazione di giocare in casa perché la gente ci segue sempre in massa. Ieri sera tardi siamo rientrati da Roma e c’erano due mila persone ad aspettarci al centro sportivo. Poche squadre in Italia hanno questo seguito con questo entusiasmo. Sono felice di giocare con loro e per loro perché sono il dodicesimo uomo in campo".