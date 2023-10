Cannavaro ammette: “Sogno di allenare grandi club come Juve, Napoli e Real”

"Da calciatore sono sempre stato abituato a vincere, sia in Nazionale che nei vari club in cui ho giocato. Voglio ambire al meglio anche nelle mie nuove vesti da allenatore ". Queste le parole di Fabio Cannavaro , il quale non smette di sognare grandi palcoscenici per il proseguimento della sua carriera da tecnico. L'ex Benevento ha parlato ai microfoni di Tuttosport aprendo a tre squadre in particolare: Juventus, Napoli e Real Madrid.

PANCHINA: "Se un giorno vorrei diventare allenatore della Juventus? Certo a quale tecnico non piacerebbe? Io sono stato abituato a giocare in grandi club da calciatore, come appunto i bianconeri, come il Real Madrid, e il Napoli. Andare ad allenarli, un giorno, sarebbe un grande passo per me ed è chiaro che lo vorrei davvero tanto" ha dichiarato l'ex difensore Campione del Mondo nel 2006 con gli azzurri. Perché Cannavaro spera di ripercorrere le stesse orme che, ormai più di qualche anno fa, ha lasciato da calciatore. Allenare club di caratura nazionale ed internazionale, come i tre sopra citati con fermezza e, forse, con eccessiva ambizione.