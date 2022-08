Cannavaro: “Due squadre in pole per lo scudetto. Alla Juventus manca qualcosa…”

Fabio Cannavaro ha detto la sua al Corriere dello Sport in merito all'inizio del campionato di Serie A ed in particolar modo sulla lotta al vertice. Per l'ex difensore e ora allenatore, la griglia di partenza è abbastanza chiara.

FAVORITE - "Mi viene da dire Inter e Milan o Milan e Inter, fate un po’ voi, con la Roma ad una incollatura o comunque non distante", ha detto Cannavaro sulla corsa scudetto. "Il passato conta e Pioli e Inzaghi partono con un bel vantaggio. Poi ognuno ci ha inserito giocatori particolari, che finiranno per incidere". Un passaggio anche sulla Juventus non nominata tra quelle squadre in cima alla lista delle favorite. "La Juventu? Eppure aveva cominciato con due acquisti clamorosi, ma perdere Pogba per infortunio non è buona cosa, e questa si chiama sfortuna. Però va anche detto che altro comunque le manca, sostituire Chiellini e Dybala, ad esempio, non è semplice, sono vuoti grossi da colmare. Immagino che la Juve stia attraversando un momento di transizione, deve passare da un’epoca all’altra".