Capello: “Dybala può giocare con Lukaku e Lautaro. Zaniolo la speranza del calcio italiano”

CASAINTER - Si parte dal ritorno di Lukaku che sembra ormai cosa fatta: "Quando un giocatore è stato bene in un posto, si è esaltato tanto da esser pagato 115 milioni dal Chelsea e chiede di tornare è molto positivo. Vuole far vedere, c’è della rabbia, della rivincita per non essere stato apprezzato. In Italia non sappiamo difendere, non abbiamo gente in grado di fermarlo: è strabordante. L’Inter è la più attrezzata, credo sia la candidata, ma aspettiamo, il mercato non è finito", ha detto Capello. Un altro colpo in arrivo in casa interista sembra essere Dybala: "Hanno già una struttura di squadra, un po’ si stanno fermando, forse gli è venuto qualche dubbio. Ma Dybala non si discute come qualita". "Se può giocare con Lukaku e Lautaro? Alla Roma giocavo con Totti, Montella e Batistuta. Dipende dal sistema di gioco, l’allenatore deve supportarli. Se la difesa e il centrocampo capiscono che quei tre possono farti vincere allora si sacrificano: è la discriminante".