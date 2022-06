Capello: “In Italia Lukaku immarcabile. Di Maria temporeggia? Rischia perché…”

Intervista a Il Messaggero per l'ex allenatore Fabio Capello che ha avuto modo di soffermarsi su diversi argomenti legati alla Serie A e al mercato calciatori a margine della Biennale di Venezia. L'esperto, ora commentatore anche per Sky, ha avuto l’occasione per dire la sua sul ritorno a Milano di Romelu Lukaku dopo la passata stagione trascorsa al Chelsea ma anche dei possibili arrivi di Dybala, sempre in nerazzurro, e quello di Di Maria alla Juventus.

RUMORS- "Lukaku è un ottimo colpo perché in Italia nessuno riesce a marcarlo per lo strapotere fisico. Di Dybala non parlo per una ragione semplice: commento i fatti, non le voci", ha detto Capello. "Di Maria prende tempo con la Juve? Per me rischia soprattutto Di Maria. Ci sono occasioni sulle quali devi essere rapido a decidere". Un passaggio anche sulle voci legate al futuro di Nicolò Zaniolo lontano dalla Roma: "Io auguro a Zaniolo la salute. E’ la cosa più importante. E’ un predestinato e non deve preoccuparsi del futuro. Gioca nella Roma, in una grande squadra".