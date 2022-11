Capello: “Inter ha la sua strada. Juventus? Né gioco né personalità”

In vista del derby d'Italia tra Juventus e Inter di questo weekend di Serie A, Fabio Capello ha detto la sua a Sky Sport sottolineando come stiano le due formazioni.

"Secondo me l’Inter ha fatto una buona partita con il Bayern Monaco, ha avuto le sue occasioni e non si è fatto male nessuno. È in un momento di salute l’Inter, non so come sarà quella della Juventus dopo la partita con il Psg", il parere di Capello.