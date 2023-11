Capolavoro di Kovalenko, Napoli sconfitto dall’Empoli: Garcia in bilico

La prodezza di Viktor Kovalenko gela il Maradona. L'Empoli vince 1-0 in casa del Napoli e lo condanna alla terza sconfitta in campionato, tutte davanti al proprio pubblico. Gli azzurri non riescono a sorpassare il Milan al terzo posto, e rischiano di essere scavalcati in classifica dall'Atalanta. I campioni d'Italia sono sembrati stanchi e privi di idee, ingabbiati dall'ottima partita disputata dai toscani, bravi a crederci e a colpire nel recupero.