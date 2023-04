Caputo condanna il Lecce e premia l’Empoli

Al Castellani successo dell'Empoli che batte il Lecce per 1-0 con un rigore di Caputo. Nel primo tempo le maggiori occasioni nel giro di 1', una per parte: prima Bandinelli salva su Blin, poi Falcone vola sul tiro di Caputo. Nella ripresa sblocca dal dischetto Caputo, rigore procurato da una grande incursione di Parisi. Il Lecce non trova la via del gol e sorridono i toscani davanti ai propri tifosi. La partita è iniziata con un'ora di ritardo rispetto al previsto per un principio di incendio nello spogliatoio dell'Empoli, subito domato dai vigili del fuoco.