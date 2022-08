Carattere Lazio e l’Inter crolla nella ripresa

Netta sconfitta dell'Inter all'Olimpico contro una grande Lazio. I capitolini hanno vinto col punteggio di 3-1 nel match della terza giornata di Serie A. Decisivi i cambi Sarri nella ripresa ma i laziali sono stati devastanti quando sono arrivati dalle parti di Handanovic. Bel primo tempo all'Olimpico. L'Inter domina tutta la prima parte creando diverse palle gol soprattutto con Gagliardini. Con il passare dei minuti la Lazio esce, trova due importanti occasioni con Immobile e sul finire di tempo passa in vantaggio grazie a Felipe Anderson che, su assist di Milinkovic Savic, batte Handanovic di testa. Nella ripresa il pareggio di Lautaro rimette in corsa l'Inter. Capitolini che hanno saputo soffrire dopo l'1-1 e si sono rimessi in corsa grazie ai cambi di Sarri. Al 75' la Lazio sviluppa a sinistra, la palla viene giocata all'indietro liberando alla conclusione Luis Alberto che di destro lascia partire una conclusione potentissima che si infila all'incrocio dei pali, nulla da fare per Handanovic. Il 3-1 arriva all'86': Immobile viene messo giù da Bastoni in area, la palla carambola sui piedi di Pedro che rientra sul destro e dall'interno dell'area batte Handanovic sul secondo palo. Finisce come un anno fa con la Lazio che vince 3-1. Inter che in difesa ha commesso gravi errori ed è stata punita. Lazio momentaneamente in testa alla classifica.