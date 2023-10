Cardinale: “Possedere il Milan è un privilegio. Sullo scudetto…”

Lontano fisicamente ma con il cuore e la mente a Milano: Gerry Cardinale ha confermato il suo amore per il Milan e la città di Milano. Il numero uno di RedBird, premiato con il Leonardo Da Vinci Niafper la Finanza a Washington, ha parlato del club rossonero: "Possedere uno dei brand più storici di tutto il calcio europeo è un privilegio e un'esperienza unica". Americano di nascita, ma milanese d'azione, ha poi aggiunto: Pochi giorni prima della conquista dello Scudetto, avevamo concordato li termini per l’acquisizione del Milan da parte di RedBird, ma abbiamo tenuto in sospeso l’annuncio dell’accordo fino a dopo la partita, per non distrarre la squadra né i tifosi. Ma mentre stavo lì in piazza del Duomo tra gli euforici milanisti, mi sono sentito trasportare indietro nel tempo, a 40 anni prima, e alla stessa sensazione che in qualche modo questa fosse casa mia".