Carrera: “Mai chiamato per prendere posto di Allegri. Di Maria mi ha deluso”

Il commento del tecnico sul momento della Juventus e non solo.

Redazione ITASportPress

Massimo Carrera, storico ex Juventus, ha avuto modo di parlare al Corriere di Torino a proposito del mondo bianconero e anche di alcuni accostamenti alla panchina del club torinese come possibile traghettatore fino a fine stagione in caso di addio di Massimiliano Allegri.

Il mister ha tenuto a precisare che non ci sono stati contatti tra lui e la dirigenza: "No, nessun contatto anche se mi fa piacere che i tifosi si ricordino di me", ha ammesso Carrera. Poi parlando dei bianconeri tra allenatore e giocatori: "Allegri in estate aveva in mente di lavorare con un'altra squadra, gli infortuni di Chiesa, Pogba e Di Maria hanno influito molto". Poi sulle voci relative al possibile esonero di Allegri: "Penso che le colpe vadano divise in parti uguali tra società, tecnico e squadra".

Un passaggio finale su Di Maria, protagonista in negativo nella gara contro il Monza con un fallo da reazione che gli è valso l'espulsione: "Mi ha deluso il suo gesto contro il Monza. Da un campione del genere non ti aspetti una reazione come quella".