Caso Juventus, Chiacchio: “Sanzioni più pesanti di ammende. Cosa rischia il club”

Eduardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: «La Procura Federale ha chiesto la revoca della sentenza del processo sportivo sulle plusvalenze per la Juve e altri 8 club perchè ci sono importanti elementi nuovi emersi dall'inchiesta penale, venuti fuori da intercettazioni ambientali e telefoniche, email e mezze ammissioni. I fatti nuovi portano a chiedere che la sentenza venga revocata, e se dimostreranno la fondatezza dei reati contestati si andrà incontro ad un processo sportivo molto serio. Si ricordi che nel processo sportivo basta, per condannare, che vi sia un grado di probabilità appena superiore alla media. La Procura Federale pensa a sanzioni più pesanti delle ammende. Cosa rischia la Juve? La retrocessione no, ma la penalizzazione sì. Il Napoli non è coinvolto? No, ed è cosa non da poco che il procuratore federale, nelle premesse, abbia sottolineato e precisato anche formalmente che sia Calcio Napoli che il Chievo non sono coinvolte perchè non hanno avuto nessun legame con la Juventus».