Caso plusvalenze, De Laurentiis indagato per falso in bilancio

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato inserito nel registro degli indagati dai pm della Procura di Roma con l’accusa di falso in bilancio . Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie nell'acquisto di Victor Osimhen dal Lille avvenuto nel 2020, vicenda già archiviata dalla giustizia sportiva.

A riportare la notizia è l’Ansa, che specifica come si tratti di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei, conseguenza dello spostamento dell’inchiesta penale da Napoli a Roma, avvenuta lo scorso agosto. Lo stesso provvedimento era stato emesso dalla Procura di Napoli per la moglie Jacqueline Baudit e per i figli del produttore, Edoardo e Valentina.