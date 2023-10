Caso scommesse, la Lega chiede le dimissioni di Gabriele Gravina dalla FIGC

Lega, chieste le dimissioni di Gabriele Gravina dalla FIGC

Come riportato dal quotidiano "Il Sole 24Ore" di questa mattina, Gabriele Gravina sarebbe finito nel mirino del partito politica della Lega e di alcune istituzioni calcistiche. Come si legge, infatti, "l'AIC, insieme alle varie Leghe professionistiche e a soggetti specializzati nella lotta al match-fixing e alle frodi sportive, ha cercato di educare in questi anni, specialmente i più giovani, ma non è bastato. Il mondo del calcio italiano è stato travolto ancora una volta da uno scandalo, quello delle scommesse" . Per questo motivo, secondo quanto appreso dal quotidiano, diverse istituzioni calcistiche avrebbero chiesto le dimissioni di Gabriele Gravina, attualmente a capo della FIGC.