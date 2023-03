Cassano: “Allegri non mi chiama più ed è rimasto al calcio di 10 anni fa”

Antonio Cassano , ex attaccante, tra le altre, della Roma, pè stato intervistato da Repubblica , in occasione del match contro la Juventus, prossima avversaria in campionato dei giallorossi.

Diversi gli argomenti trattati da FantAntonio ad iniziare dal periodo sotto Luciano Spalletti nella Capitale: "Con Spalletti parlo di calcio e vino, a Roma litigammo ma aveva ragione lui. Sensi mi chiamava in stanza, ci andavo in mutande".

Su mister Allegri poi: "Mai avuto problemi con lui, ma dopo le mie critiche non mi chiama più", ha ammesso Cassano. "Non mi ha mai affascinato la Juve, nemmeno per un secondo: non c’entrava nulla con la mia idea di calcio. Lì sarei durato tre giorni: il primo giorno mi acquistavano, il secondo presentazione, il terzo mi cacciavano via. La Juve con Allegri è un anno e mezzo che fa schifo, è rimasto a dieci anni fa. E ha la rosa più forte del campionato".