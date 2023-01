Cassano: “Con vittoria Inter su Napoli nuovo campionato ma tutto dipende da…”

"Dopo oltre 50 giorni di stop è difficile ripartire. Detto questo il Napoli non ha fatto bene, non ha fatto una buona partita ma non vuol dire nulla", ha esordito Cassano. "Ora ricomincia un’altra stagione, un altro campionato. L’Inter mi ha sorpreso in positivo, ha fatto una grandissima partita, ha meritato la vittoria dall’inizio alla fine. L’Inter ha meritato, ha aspettato, è ripartita con fisicità, passo, qualità e ha meritato la vittoria".