Cassano: “La Juventus ha sempre fatto schifo. Allegri più c**o che anima”

Arriva come una sentenza il pensiero di Antonio Cassano nel corso della BoboTv su Twitch dopo Napoli-Juventus 5-1. FantAntonio, come sempre gli accade, ha parlato senza freni e senza alcun pelo sulla lingua criticando fortemente la prova dei bianconeri e anche il mister Massimiliano Allegri.

"La Juventus in tutte le gare in cui ha giocato ha fatto schifo. Solo contro la Lazio c'è stata un'eccezione. Si è visto un Napoli che ha fatto 90' di dominio in lungo e in largo, mentre la Juventus ha creato occasioni solo su due errori di Rrahmani. I cinque gol subiti sono di fatto la conclusione delle altre gare pessime che ha fatto, contro una squadra con qualità superiori a Lecce, Udinese, Cremonese e le altre vittorie".