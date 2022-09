Cauet: “In Serie A gioco difensivo causa tattica italiana. Esposito della Spal la novità”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, ex calciatore tra le tante, di Psg ed Inter. Di seguito, alcune dichiarazioni: "In Italia c'è una mentalità poco evoluta dal punto di vista del gioco? "C'è stata una trasformazione, causata anche da un cambio generazionale. Ci sono calciatori con una mentalità differente. In Serie A, tuttavia, si gioca molto di più rispetto al passato. Persiste un gioco difensivo a causa di una tattica "italiana", ma non vuole dire che è rimasto il medesimo nel corso degli anni". Commento sulle dichiarazioni di Allegri? La Juve dovrebbe fare di più? "Sì, la Juve dovrebbe fare di più, ma sta ponendo le fondamenta per il futuro. È in atto un procedimento di ricostruzione, bisogna rifondare la squadra. I bianconeri sono cambiati tanto nel corso degli ultimi anni. Credo che la Juve di Allegri sia l'immagine di ciò che sta edificando, possiede, inoltre, giocatori di livello. La squadra comincia a notare dei progressi dal punto di vista della volontà e della determinazione. Max è un ottimo tecnico, adatto a questo club, ha bisogno di tempo per fare bene, ha tante armi a disposizione". Giudizio sul Napoli, una squadra in ricostruzione? "La squadra ha riscontrato delle difficoltà nel trovare una quadra. Ma la società ha basi solide, Spalletti e De Laurentiis hanno dato un segnale importante anche all'estero. La scorsa stagione degli azzurri è stata fantastica, ma anche quest'anno potrà rioetersi. Ha ingaggiato calciatori di spessore, Luciano deve procedere in questo modo. Giudizio sulla stagione del Psg, dopo un mercato oculato? "Il Psg è una società forte economicamente, ha costruito una rosa vincente. È da poco arrivato Galtier, e il ds Campos ha preso in mano le redini della squadra. Ci sono ancora tante partite da giocare per fare un bilancio ed una valutazione. Il tecnico ha meritato di sedere sulla panchina dei parigini, a Lilla ha disputato una grande stagione. Non ha tanta esperienza in Champions, ma sono fiducioso nel suo operato". C'è qualcuno che ha rubato l'occhio in Serie A? "Ci sono alcuni ragazzi interessanti, come anche in Serie B. Penso a Esposito della Spal, convocato anche in Nazionale. Questo talento merita di giocare in Serie A".