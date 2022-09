Cesari: “Aureliano scadente. Arbitri contro la Sampdoria, bisogna alzar la voce”

Intervenuto ai microfoni di Primocanale, l'ex arbitro Graziano Cesari ha bacchettato i direttori di gara che a suo dire avrebbero penalizzato la Sampdoria. "L'arbitraggio di Aureliano di ieri nel match contro la Lazio è stato scadente e senza uniformità di giudizio. C'era un rigore nettissimo per la squadra blucerchiata e non ha neanche voluto andare a consultare il Var nonostante sia stato richiamato dall'addetto. Alla fine della partita Aureliano ha giudicato in modo diverso un fallo identico all'episodio del rigore a Quagliarella estraendo persino il cartellino giallo. Il presidente Lanna è un signore e non protesta ma la società blucerchiata deve alzare la voce. La Sampdoria non merita questo tipo di trattamento".