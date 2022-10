Cessione Sampdoria, 40 milioni sul conto: c’è la data (e la precisazione…)

Dal noto quotidiano, sempre molto vicino alle vicende dei club liguri, si apprendono anche le parole di Di Silvio che ha tenuto a ribadire alcuni dettagli in merito alla possibile partnership nell'acquisto della “Console and Partnes“, società di consulenza: "Volevo fare una precisazione. Edoardo Stanchi non ha niente a che fare con noi". Non solo. Ad acquistare la Sampdoria non ci sarebbe nessun altro oltre lo sceicco Al-Thani: "Solo uno sceicco può comprare la Sampdoria oggi. E non riesco a capire la diffidenza nei confronti di questa operazione, a differenza del trattamento decisamente più positivo che era stato riservato agli americani".