Cessione Sampdoria, Al Thani dà garanzie per 1 miliardo ma il bonifico…

Ultime novità in casa Sampdoria in merito alla cessione del club.

In queste ore, proprio quello che dovrebbe essere il nuovo proprietario avrebbe dato evidenza, secondo quanto ripreso da Il Secolo XIX, di avere garanzie finanziarie e immobiliari personali pari a un miliardo di euro. Gianluca Vidal, trustee della Sampdoria, non ha voluto commentare e non lo farà fino a quando, però, non avrà conferma del deposito dei famosi 40 milioni di euro sull’escrow account.