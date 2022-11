Cessione Sampdoria, Al Thani non è più solo: spunta concorrenza di fondo americano

Ancora rumors e tante incognite per quanto riguarda la cessione del club blucerchiato.

Redazione ITASportPress

La cessione della Sampdoria continua ad essere l’argomento più caldo in quel di Genoa, quantomeno nell'ambiente blucerchiato. In queste ore si è passati dall’attesa del bonifico da parte di Francesco Di Silvio e Francesco Paolo Console per conto dello sceicco Faleh Al Thani all'arrivo di un possibile nuovo concorrente per l'acquisto del club.

Mentre Gianluca Vidal, trustee dell’operazione cessione, attende l’accredito dei 40 milioni di euro sul conto a garanzia, arrivano novità con un possibile nuovo acquirente che potrebbe dare del filo da torcere proprio ad Al Thani.

Secondo quanto riporta La Repubblica, ci sarebbe un fondo anglo-americano pronto a fare passi avanti per l’acquisto della Sampdoria. Se tale manifestazione di interesse dovesse essere confermata, il fondo potrebbe iniziare a fare concorrenza al gruppo Al Thani e magari portarsi anche avanti nell'ambito di tutte quelle operazioni formali chieste da Vidal per poter instaurare una trattativa in modo ufficiale.

Come già ben chiarito in precedenza, infatti, non esiste alcuna esclusiva per la cessione della Sampdoria e il trustee è libero di contrattare con chiunque si dimostri interessato.