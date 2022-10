Cessione Sampdoria, c’è una novità: fissata deadline per chiusura affare

"Lo sceicco Al Thani vuole la Sampdoria, stiamo lavorando tra le quattordici e le sedici ore al giorno su tutta la documentazione necessaria e l’intenzione è quella di chiudere l’operazione prima che abbia inizio il Mondiale in Qatar, anche perché poi ci sarà da intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra", le parole di Console. "I tempi saranno più veloci di quello che si può pensare. Stiamo lavorando sulla traduzione dei documenti e sulle garanzie bancarie del patrimonio personale dello sceicco, che ha un ottimo rapporto con Di Silvio. Non so come ce l’abbia fatta ma a Genova, se la cosa andrà in porto, dovranno costruire una statua a Di Silvio".